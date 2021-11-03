Окрім того, окупанти двічі дистанційно мінували території мінами ПОМ-2.

За добу 2 листопада на Донбасі загинув один український військовий.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли", - йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 3 листопада.

Загалом упродовж минулої доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб ООС.

Читайте також"Бойовики деморалізовані": ветеран АТО розповів про наслідки атаки Bayraktar на Донбасі"По наших позиціях в напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку 3 листопада порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків українські військові не зафіксували.

Раніше українська розвідка повідомила про те, що Російська Федерація зосередила біля кордонів України та на окупованих територіях Криму і Донбасу угрупування військ чисельністю близько 90 тисяч осіб.

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Автор: Катерина Комолова