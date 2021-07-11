На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 11 липня, бойовики РФ на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Поблизу Миронівського окупанти застосовували артилерійські системи калібру 122-мм. В районі Водного біля Донецька відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру. У напрямку Світлодарська ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

В районі Пісків бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 82-го калібру. Неподалік Золотого-4 противник застосовував протитанковий ракетний комплекс.

В районі ООС за добу було зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Читайте також"Чекали дружина і дитина": військовому, що загинув на Донбасі, було лише 24 роки

На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 11 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров