Протягом минулої доби, 11 липня, бойовики РФ на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.
Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Поблизу Миронівського окупанти застосовували артилерійські системи калібру 122-мм. В районі Водного біля Донецька відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру. У напрямку Світлодарська ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
В районі Пісків бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 82-го калібру. Неподалік Золотого-4 противник застосовував протитанковий ракетний комплекс.
В районі ООС за добу було зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.
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На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 11 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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