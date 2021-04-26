Документ обговорюватимуть робочою підгрупою в ТКГ 27 квітня.

Український проект документу про узгодження Доповнення до заходів із посилення режиму припинення вогню на Донбасі обговорюватиметься 27 квітня робочою підгрупою в ТКГ.

Читайте такожБойовики обстрілювали ЗСУ безпосередньо з житлових кварталів Горлівки – штабПро це розповів голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук у програмі "Взгляд с Банковой".

Зараз проект документу удосконалює робоча група.

"Його мета - посилити контроль за дотриманням режиму припинення вогню, зокрема, за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі. Друге - санкції, покарання тих, хто порушив режим тиші. Третє - як тільки є порушення, є загиблі, будь-яка сторона може вимагати зібрати негайно робочу групу, щоб обговорити та прийняти заходи. Негайно. Протягом 12 годин", - розповів Кравчук.

За його словами, документ обговорюватимуть 27 квітня робочою підгрупою в ТКГ.

"Якщо вони прийдуть до якогось позитивного висновку, ми його обговоримо на загальній ТКГ 28 квітня і приймемо цей документ. Це буде, я вважаю, дуже важливий крок до встановлення миру на Донбасі", - відзначив він.

Врегулювання ситуації на Донбасі: що відомо

19 квітня політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" доручили ТКГ вдосконалити режим тиші. Також вони домовилися працювати над узгодженням кластерів для виконання Мінських угод.

20 квітня робоча підгрупа з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей взяла за основу український проект документу про узгодження Доповнення до заходів із посилення режиму припинення вогню на Донбасі.

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Автор: Людмила Жерновська