Авдіївка та її околиці отримали удар російської авіації та артилерії.

Російські окупанти відкрили вогонь по житлових районах міста Авдіївки-колись прифронтового населеного пункту в Донецькій області. Зруйновані багатоповерхівки.

Про це розповів голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

За оперативною інформацією, наразі відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених цивільних.

Пошкодження або пожежі в результаті ворожих обстрілів зафіксовані за 15 адресами.

"Обстріл триває. Інформація буде доповнюватися і уточнюватися", - резюмував Павло Кириленко.

Нагадаємо, на Донбасі оголосили чергову хвилю мобілізації. Призовний вік підняли до 65 років

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