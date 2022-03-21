Окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині / Фото - ДСНС, t.me

Російські окупанти відкрили вогонь по житлових районах міста Авдіївки-колись прифронтового населеного пункту в Донецькій області. Зруйновані багатоповерхівки. 

Про це розповів голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі. 

За оперативною інформацією, наразі відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених цивільних. 

Пошкодження або пожежі в результаті ворожих обстрілів зафіксовані за 15 адресами.

"Обстріл триває. Інформація буде доповнюватися і уточнюватися", - резюмував Павло Кириленко.

Нагадаємо, на Донбасі оголосили чергову хвилю мобілізації. Призовний вік підняли до 65 років

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