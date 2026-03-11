Україна зробила прорив у виробництві дронів, незалежних від Китаю, - NYT

Україна локалізувала ключові технології та забезпечивши власне виробництво для підтримки фронту та міжнародних контрактів.

Україна досягла значного прогресу у виробництві бойових безпілотників, здатних працювати без китайських компонентів. Це стало можливим завдяки локалізації виробництва ключових плат і деталей, що раніше імпортувалися з Китаю, та дозволяє країні зменшити залежність від зовнішніх постачальників у критичний для оборони період, пише The New York Times.

У підвальних майстернях українських компаній десятки інженерів і техніків працюють над друкованими платами та компонентами для невеликих ударних дронів. Рік тому більшість таких плат не вироблялися в Україні, і країна була змушена покладатися на китайські деталі.

За словами Роберта Бровді, командувача Військ безпілотних систем України, нині дрони забезпечують понад 90% втрат російських сил на фронті, а локалізація виробництва дає змогу продовжувати їх випуск навіть у разі припинення постачання з Китаю.

"Враховуючи ризики постачання компонентів з недружнього до нас Китаю, головне завдання – виробляти їх в Україні", – сказав Бровді. "Сила українського виробника полягає в тому, що імпортозаміщення вже відбулося".

Китай все ще важливий

Дві українські компанії, зокрема Defense Drones Tech Corporation, були обрані для участі у програмі Пентагону "домінування безпілотників", що передбачає закупівлю тисяч недорогих ударних дронів. Більшість компонентів цих безпілотників виготовляється в Україні, а європейські постачальники заповнюють прогалини.

Попри це, повна відмова від китайських деталей поки що неможлива: батареї, карбон та деякі інші матеріали все ще імпортуються, адже Китай домінує на світовому ринку таких компонентів.

Полковник Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента України, наголосив, що розвиток власного виробництва зброї зменшує залежність від зовнішніх постачальників і зміцнює позиції України у мирних переговорах.

"Якщо ми імпортуємо, це означає залежність, а будь-яка залежність означає послаблення позиції", – сказав він.

За словами Гната Буякіна, засновника Defense Drones, вибір виробляти дрони без китайських компонентів був свідомим та складним, але дозволяє Україні здобути критичний досвід у технологічній війні і гарантувати безперервність виробництва під час бойових дій.

"Країну врятували дрони вартістю 500 доларів", – сказав Буякін, маючи на увазі початок війни у ​​2022 році, коли Україна була у значно невигіднішому становищі від Росії за кількістю особового складу та боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України отримали ударний квадрокоптер "Пташка" українського виробництва з рекордною дальністю ураження цілей. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Комплекс нового покоління "Пташка" створений для роботи в умовах інтенсивних бойових дій. Зокрема, він має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни, тягові гвинти і розділений акумуляторний блок для стабільної роботи.

