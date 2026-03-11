Учені відкрили дивний вид динозавра із сотнями камінців у горлі

Новий вид отримав назву Chromeornis funkyi – на честь канадського техно-фанк дуету Chromeo.

Палеонтологи виявили загадковий вид динозавра, який жив приблизно 120 мільйонів років тому, пише The Independent. У його викопних рештках знайшли сотні дрібних камінців у горлі, що, на думку науковців, може допомогти краще зрозуміти еволюцію птахів.

Новий вид отримав назву Chromeornis funkyi – на честь канадського техно-фанк дуету Chromeo. Дослідники вважають: ця знахідка може допомогти пояснити, чому деякі групи динозаврів змогли вижити після глобальних катастроф, тоді як інші зникли.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Palaeontologica Electronica, аналіз скам'янілості динозавра з Музею природи Шаньдун Тяньюй у Китаї показав, що тварина, ймовірно, задихнулася через велику кількість проковтнутих камінців.

"У музеї зберігаються тисячі викопних птахів, але під час останнього візиту цей екземпляр одразу привернув мою увагу", – розповіла співавторка дослідження, палеонтологиня Цзінмай О'Коннор.

Динозавр був розміром приблизно з сучасного горобця, але мав великі зуби на кінчику дзьоба – схожі на ті, що були у викопного птаха Longipteryx.

Під час вивчення скам’янілості під мікроскопом дослідниця помітила дивну деталь – масу камінців у стравоході, прямо біля кісток шиї.

"Це дуже незвично. У жодному відомому мені викопному зразку раніше не знаходили камінці прямо в горлі тварини", – пояснила вона.

Подальший аналіз показав, що камінці були проковтнуті ще за життя, а не потрапили до скам’янілості випадково під час формування осадових порід.

У деяких сучасних птахів, зокрема курей, спостерігається подібна поведінка: вони ковтають дрібні камінці, які потрапляють у м’язовий шлунок – жерновий шлунок (гіззард) – і допомагають перетирати їжу. Однак у викопних птахів епохи динозаврів подібні камінці раніше не знаходили.

Комп’ютерна томографія показала, що в горлі цієї тварини було понад 800 дрібних камінців – значно більше, ніж зазвичай буває у птахів із жерновим шлунком.

Дослідники припускають, що динозавр міг бути хворим.

"Деякі з цих "каменів" більше нагадували маленькі кульки з глини. Тож можна впевнено сказати, що їх ковтали не для перетирання їжі", – зазначила О’Коннор.

Імовірно, тварина проковтнула занадто багато камінців і спробувала відригнути їх одним великим згустком, але маса застрягла у стравоході, що й призвело до смерті.

"Дуже рідко в палеонтології вдається визначити точну причину смерті конкретної особини", – додала дослідниця.

Chromeornis funkyi належав до групи давніх птахів – енантіорнітинів (Enantiornithines), які були найпоширенішими у крейдовий період понад 66 мільйонів років тому. Однак після падіння астероїда, що спричинив масове вимирання динозаврів, ці птахи повністю зникли.

Раніше дослідники відкрили новий вид динозаврів, що жили на території сучасної Арізони приблизно 225–201 мільйон років тому, та пересувалися на двох ногах. Рептилія належить до групи шувозавридів. Представники цієї групи рептилій нагадують страусоподібних динозаврів – орнітомімідів, які жили поруч із ними у пізньому тріасовому періоді. Новий вид назвали Сонселазух кедровий.

