Росіяни намагаються усунути пошкодження, завдані внаслідок атаки морських дронів.

У мережі опублікували нові супутникові знімки Кримського моста, пошкодженого внаслідок атаки морськими дронами.

Фото опублікував працівник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік у Twitter.

"Поточний ремонт Кримського мосту видно нових супутникових світлинах Керченської протоки", – зазначив Афрік.

Відео дня

На кадрах видно, що Кримський міст ремонтують із залученням двох кранів по обидва боки зруйнованих конструкцій. Крім того, навколо ділянки зосереджено спецтехніку.

Атака на Кримській міст 17 липня

Нагадаємо, що 17 липня Кримський міст вже вдруге від початку повномасштабної фази війни зазнав часткових руйнувань через потужний вибух.

Зокрема один з прольотів автомобільної частини мосту посунувся и звісився над водою, ставши зовсім непроїзним. Ще один проліт посунувся дещо менше, і ним ще можна їздити, але тільки легковими авто. Окупанти ремонтуватимуть міст до листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: