Супутник показав Кримський міст / фото t.me/vanek_nikolaev

У мережі опублікували нові супутникові знімки Кримського моста, пошкодженого внаслідок атаки морськими дронами.

Фото опублікував працівник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік у Twitter.

"Поточний ремонт Кримського мосту видно нових супутникових світлинах Керченської протоки", – зазначив Афрік.

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На кадрах видно, що Кримський міст ремонтують із залученням двох кранів по обидва боки зруйнованих конструкцій. Крім того, навколо ділянки зосереджено спецтехніку.

Кримський міст зараз / twitter.com/bradyafr

Атака на Кримській міст 17 липня

Нагадаємо, що 17 липня Кримський міст вже вдруге від початку повномасштабної фази війни зазнав часткових руйнувань через потужний вибух.

Зокрема один з прольотів автомобільної частини мосту посунувся и звісився над водою, ставши зовсім непроїзним. Ще один проліт посунувся дещо менше, і ним ще можна їздити, але тільки легковими авто. Окупанти ремонтуватимуть міст до листопада.

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