Через майже чотири місяці після повномасштабного російського вторгнення війна перетворилася на артилерійську дуель, говориться в матеріалі.

Через майже чотири місяці від початку повномасштабного російського вторгнення війна перетворилася в зіткнення артилерій, з якої Україна виходить переможцем частіше, ніж російські загарбники.

Про це пишуть журналісти відомого німецького видання Der Spiegel, зафіксувавши в живу артилерійську дуель в Миколаївській області.

Зазначається, що тактика українських САУ полягає у швидкому викочуванні на позицію, швидкому залпі і відході до виявлення ворожими безпілотниками. У такий спосіб вдається зберігати абсолютну більшість техніки.

Червневий ранок, десь на обширних полях Миколаївської області на півдні країни. З української гаубиці 2С1 вистрибують два солдати, біжать 50 метрів і встановлюють коло прицілювання на тринозі. Командир батареї вигукує координати цілі, а канонір заряджає знаряддя. З оглушливим ревом гармата робить два постріли у швидкій послідовності, після чого відразу ж зривається з місця і зникає в кущах, ховаючись від ворожих дронів – описують побачене німецькі журналісти.

Вони наголошують, що воювати інакше Україна дозволити собі не може через нестачу вогневої потужності. У росіян таких проблем немає – у них достатньо артилерії і боєприпасів, і, на відміну від початку війни, вони концентрують всю свою вогневу міць на Донбасі, мовиться у матеріалі.

Нагадаємо, напередодні видання The Washington Post випустило статтю-попередження з песимістичною назвою "В України закінчуються боєприпаси, в той час, як перспективи на полі бою все більш туманні"

У матеріалі акцентується увага на тому, що в України закінчуються боєприпаси і набагато менше озброєння в порівнянні з Росією. Водночас, нові обіцяні західні системи озброєння хоч і надходять, але занадто повільно і в недостатній кількості, щоб запобігти поступовим успіхам Росії на Донбасі.

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