Нові обіцяні західні системи озброєння надходять, але надто повільно і в недостатній кількості, щоб запобігти поступовим, але невпинним завоюванням Росії на Донбасі.

В Україні закінчуються боєприпаси, а перспективи на лінії фронту туманні.

Про це пише The Washington Post. Видання зазначає, що надії на те, що Україні вдасться повернути території, згасають перед обличчям вогневої потужності Росії.

"Ейфорія, яка супроводжувала непередбачувані ранні перемоги України проти російських військ, згасає, оскільки Москва пристосовує свою тактику, відновлює свої кроки і затверджує свою переважну вогневу міць проти українських сил", - йдеться у статті.

Нові обіцяні західні системи озброєння надходять, але надто повільно і в недостатній кількості, щоб запобігти поступовим, але невпинним завоюванням Росії на Донбасі.

"Українці все ще відбиваються, але в них закінчуються боєприпаси, а втрати несуть набагато більше, ніж на початкових етапах війни. Росіяни все ще роблять помилки, а також втрачають людей та техніку, хоча й меншими темпами, ніж у перші місяці конфлікту", - пише видання.

Однією з ознак того, що вони страждають від нестачі обладнання, помічено на відео, опублікованих у соціальних мережах, де сотні законсервованих танків радянських часів Т-62 знімають зі складів для відправки в Україну.

Але загальна траєкторія війни змінилася і схиляється на користь Росії як явно сильнішої сили.

Надії України та США на те, що нові поставки західної зброї дозволять Україні відновити ініціативу та повернути собі приблизно 20% української території, захопленої Росією після її вторгнення 24 лютого, починають виглядати передчасними, сказав радник українського уряду з питань оборони та розвідки Олександр Данилюк.

"Стратегія і тактика росіян зараз зовсім інші. Вони досягають успіху. У них більше ресурсів, ніж у нас, і вони не поспішають, зараз набагато менше простору для оптимізму", - заявив він.

В Україні зараз майже повністю закінчилися боєприпаси для систем озброєння радянських часів, які були основою її арсеналу, а країни Східної Європи, які користувалися такими ж системами, залишилися без надлишків для пожертвування, сказав Данилюк. За його словами, Україні терміново потрібно перейти на більш далекобійні та складніші західні системи, але вони були задіяні лише нещодавно і в недостатній кількості, щоб відповідати величезній вогневій потужності Росії.

Реактивні системи залпового вогню HIMARS для українців уже в дорозі, але спершу українців потрібно навчити, як ними користуватися, а до поля бою їм ще кілька тижнів.

"Тим часом росіяни адаптували свою тактику таким чином, що дозволяє їм повною мірою використовувати свою вогневу міць. Залишаючись на відстані від українських позицій, вони невпинно завдають їм удари, а потім захоплюють територію, коли українці змушені відступити", - пише видання.

Росіяни також краще справляються з об’єднанням озброєнь, використанням близької авіаційної підтримки та розгортанням піхоти. За словами аналітиків, така тактика допомагає зменшити втрати російських військ, завдаючи значних втрат мирним жителям, які проживають у містах і селах, які є об’єктами нападу.

Хоча зазначається, що українці все ще добре б’ються і можуть завдати росіянам тактичних поразок, коли є можливість, українці також завдають успішних ударів безпілотниками по позиціях і колонам з постачанням для Росії.

Людська сила є меншою проблемою для українців, ніж нестача боєприпасів та техніки, сказав Данилюк, який оцінив кількість чоловіків, які зареєструвалися для потенційної боротьби, у 6 мільйонів. Але Україна не має обладнання, включно з захисним спорядженням і гарматами, а також артилерійськими системами, щоб відправити всіх бажаючих.

Росіяни також стикаються з нестачею людської сили після важких втрат, яких вони зазнали в перші дні війни. Але Росія відновила свої сили більшою мірою, ніж очікували багато військових аналітиків, збільшивши свою виснажену армію на 40-50 тис. за останні два місяці, збільшивши вік резерву, розгорнувши нові сили та оновивши підрозділи, що було знищено, сказав Данилюк.

Західні чиновники кажуть, що вони очікують, що російські війська незабаром забезпечать повний контроль над містом Сєвєредонецьк, а потім, ймовірно, звернуть свою увагу на Лисичанськ, що на протилежному березі річки, що дозволить їм повністю контролювати Луганську область. Після цього можна очікувати, що вони будуть націлені на Донецьку область.

Раніше повідомлялося, що в Росії закінчуються високоточні ракети, але нинішніми темпами вона може вести війну проти України ще протягом року.

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