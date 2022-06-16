Були ситуації, коли російські військові просто ігнорували накази Дворнікова.

Відсторонення від командування війною Росії проти України генерала Олександра Дворнікова було особистим рішенням Володимира Путіна.

Про це в передачі "Продолжение следует" розповів розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозев.

За словами найманців ПВК, які воювали з Дворніковим в Сирії, той багато пив і давав безрозсудні накази.

"У нього (Дворнікова - ред.) були ексцеси з алкоголем. Були ситуація, коли він вночі вирішував почати війну без жодноъ розвідувальної підтримки. Йому не підкорялися, були ситуації, коли (його - ред.) просто ігнорували. Але розписувати стратегію він може", - пояснив Грозев.

Про те, що Дворнікова могли усунути від керівництва російською армією в боях проти України, раніше писало видання The New York Times.

Журналісти зазначили, що генерал останнім часом ніде не з'являвся.

Посилаючись на джерела в Пентагоні, видання зазначало, що "м'яснику з Алеппо" (як у ЗМІ називають Дворнікова) не вдалося змінити характер російської армії, яка багато в чому успадкувала радянську доктрину.

Трохи пізніше глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай висловив думку, що Дворнікову дали час до 10 червня захопити Сєвєродонецьк.

Зараз, 16 червня, бої за місто тривають.

Дворнікова призначили командувачем, щоб поліпшити становище армії РФ і домогтися хоч якогось успіху. Він обійняв посаду приблизно в першій половині квітня.

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