В Україні очікують на реакцію держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій у зв'язку з останніми обстрілами російськими військами та їхніми найманцями українських позицій на Донбасі, 11 українських бійців зазнали поранень.
Про це українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомляє у Facebook.
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Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ через обстріли російськими військами українських позицій.
"Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні.
Ескалація на Донбасі
- На Донбасі минулої доби окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню.
- Внаслідок обстрілів 7 військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення, троє воїнів — бойові травмування. Ще один боєць підірвався на міні.
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