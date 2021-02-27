На Донбасі минулої доби окупанти 14 разів порушили режим тиші, поранень зазнали 11 українських бійців.

В Україні очікують на реакцію держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій у зв'язку з останніми обстрілами російськими військами та їхніми найманцями українських позицій на Донбасі, 11 українських бійців зазнали поранень.

Про це українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомляє у Facebook.

Читайте такожОкупанти на Донбасі шість разів обстріляли українські позиції: є поранений (відео)

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ через обстріли російськими військами українських позицій.

"Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні.

Ескалація на Донбасі

На Донбасі минулої доби окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів 7 військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення, троє воїнів — бойові травмування. Ще один боєць підірвався на міні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко