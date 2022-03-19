В Київській області з "гарячих точок" вже врятували десятки тисяч осіб, зазначив очільник гуманітарного штабу регіону.

Голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба зазначає, що в області було евакуйовано вже близько 50 тисяч людей, але окупанти не дають продовжувати евакуацію з "гарячих точок".

Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному на його сторінці у Facebook.

"Окупаційні війська не дають нам продовжувати евакуацію з "гарячих точок". Ми не кидаємо своїх людей, тому продовжуємо робити все можливе. Вже за час евакуаційних дій ми вивезли близько 50 тисяч людей", - зазначив Кулеба.

Він додав, що це, переважно, люди з інвалідністю, жінки та діти.

Нагадаємо, очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив 18 березня, що на Київщині найнебезпечнішими напрямками залишаються Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Макарів, а також північ Вишгородського району.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 18 березня в Україні гуманітарними коридорами були евакуйовані 9 тис. 145 осіб. Чиновник зазначав, що, зокрема, були врятовані 4 972 мешканці Маріуполя.

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