Ворог постійно веде обстріли по всій лінії фронту.

З Донецької області в середньому за добу евакуюють 500-700 осіб.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час інформаційного телемарафону.

"Евакуація проводиться в середньому по 500-700 осіб на добу, це по різних напрямках", - сказав він.

За його словами, найбільш напруженими напрямками на території Донецької області лишаються Бахмутський, Авдіївський, Слов'янськький та Краматорський.

"Обстріли по лінії фронту постійні. Минула доба була дуже гарячою, по місту Краматорську було завдано ракетний удар. Всього за добу 5 людей загинуло серед цивільного населення і 35 осіб по всій області діістали поранення різної ступені важкості. Найбільш напруженими напрямками лишаються Бахмутський, Авдіївський і біля Слов'янська та Краматорська ворог також не припиняє спроб, щоб здійснити свої нездійсненні мрії по захопленню цих міст", - сказав Кириленко.

На певних напрямках ворог почав діяти агресивніше, проте Збройні сили України вживають всіх необхідних заходів, додав очільник ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з Донецької області необхідно евакуювати 200-220 тис. жителів.

Водночас вона наголосила, що примушувати людей виїжджати ніхто не буде. У них є можливість відмовитись від евакуації у письмовому вигляді.

За словами Верещук, наступною для евакуації може стати Запорізька область. Там без газу – 65% території.