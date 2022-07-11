Ворог не випускає приватні автомобілі з окупованої території.

Жителі окупованої Херсонщини не мають змоги евакуюватися на підконтрольні Україні міста напряму, як це закликає влада, бо росіяни їх не випускають.

Про це під повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час інформаційного телемарафону.

"Ворог не випускає через лінію фронту ні гуманітарну допомогу, нічого. Тому люди мають можливість евакуюватися тільки "по великому колу". Напряму це не відбувається, тому що ворог не випускає приватні автомобілі з окупованої території", - сказав він.

За словами Кіма, Миколаївська область постійно потерпає від ракетних ударів. Окупанти залякують українців, аби вимагати миру на умовах Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції України Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської області евакуюватись всіма можливими способами. Це пов’язано з тим, що українська армія розпочинає контрнаступ.

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