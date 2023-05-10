Люди вимушені жити у приміщеннях без вікон.

Евакуйованих з Токмака у Бердянськ українців розмістили в непристосованих умовах і забороняють повертатись додому.

"Відзначається масове невдоволення місцевих жителів з тимчасово захопленого Токмака Запорізької області, яких російська окупаційна адміністрація "евакуювала" до Бердянська. Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх в жахливих побутових умовах, в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів", - повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також окупанти заборонили на невизначений термін "евакуйованим" громадянам повертатися назад до міста Токмак.

Відео дня

Російська "евакуація" українців

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти паралельно зі втечею із тимчасово окупованих прифронтових районів України проводять процес "евакуації" цивільного населення.

У Збройних силах України пояснили, що загарбники "евакуюють" цивільних для того, щоб пізніше використати їх у якості "живого щита".

Нещодавно стало відомо, що евакуйованих з Енергодара вивезли в Ростовську область замість Бердянська.

Вас також можуть зацікавити новини: