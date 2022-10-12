Трибунал може бути створено через рік.

У Гаазі вже створюють спеціальний трибунал для суду над Путіним і всім політичним керівництвом Росії. Кривавого диктатора та його посіпак судитимуть за злочини агресії проти України.

Коли і як саме Путін опиниться на лаві підсудних, в інтерв'ю виданню "Настоящее время" розповів член української робочої групи зі створення спецтрибуналу Олег Гавриш.

Зараз у світі не існує суду, який зміг би судити Путіна та інших російських лідерів. Саме тому в даний час ведуться роботи над створенням такого окремого міжнародного трибуналу. У його створенні беруть участь впливові і сильні юристи. Крім цього, зазначив Гавриш, вже є попередня згода приблизно одинадцяти країн про те, що вони готові приєднатися до процесу.

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За словами Гавриша, трибунал може бути створений через рік. Після цього все буде просто. Трибунал почне розглядати справу Путіна і його, з величезною ймовірністю, визнають підозрюваним. В результаті суд дасть ордер на арешт кривавого диктатора і його посіпак.

"Після того як буде виписаний ордер на арешт, це означає, що, якщо Путін, Лавров, оскільки тут не діє імунітет, і хто-небудь взагалі з Ради Безпеки Росії виявиться в країнах, які приєдналися до цього трибуналу, вони будуть заарештовані і перепроваджені туди, де буде розташовуватися сам трибунал. Поки ми плануємо, виходячи з попередніх домовленостей, що це буде Голландія, Гаага. Утримуватися вони будуть у в'язниці ООН в Гаазі", - розповів Гавриш.

Якщо ж Путіна не заарештують, то справедливість все одно переможе. Весь цивілізований світ визнає диктатора і його поплічників військовими злочинцями, всі вони стануть нерукопожатними.

"Навіть якщо вони приїдуть в Китай або в Туреччину, вже інспектори Інтерполу будуть їх там розшукувати і вручати їм, їх охоронцям, кому завгодно під камери ордер на арешт. А якщо вони якимось чином випадково опиняться в одній з країн, яка приєдналася до трибуналу, вони просто будуть заарештовані і перепроваджені в Гаагу. Якщо їх провина буде доведена, вони отримають від 30 років позбавлення волі до довічного ув'язнення просто за те, що вони почали війну. Це міжнародне законодавство", - пояснив Гавриш і додав, що думку РФ ніхто враховувати не буде.

Військові злочини РФ: що відомо

24 лютого Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну. Міста нашої країни атакували ракетами, окупанти почали захоплювати населені пункти і вбивати мирне населення.

10 жовтня РФ влаштувала масований ракетний обстріл українських міст. Були зафіксовані" Прильоти " по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській, Дніпропетровській та інших областях. Рашисти атакували Україну високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", С-300 і "Торнадо".

І незважаючи на те, що за даними ЗМІ, безповоротні втрати Росії в Україні наближаються до позначки в 100 тисяч осіб, Путін продовжує відправляти на війну своїх громадян.

Сьогодні стало відомо про новий злочин РФ. Країна-агресор застосовує гранати хімічної дії проти ЗСУ. Як зазначили в Генштабі, використання зброї хімічної дії на війні суворо заборонено Конвенцією про хімічну зброю.

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