Гілі запевнив, що "коаліція охочих" відправить свої війська в Україну в перший же день припинення вогню.

Велика Британія готова відправити в Україну свої війська, але тільки після досягнення перемир'я з РФ. Про це заявив міністр оборони Джон Гілі в інтерв'ю BBC.

У розмові з журналістами він зазначив, що "коаліція охочих" готова в перший же день припинення вогню відправити свої війська в Україну, щоб допомогти забезпечити мир.

"У разі припинення вогню ми готові направити британські війська в Україну. Вони ("коаліція охочих" - УНІАН) готові до дії, вони готові діяти з першого дня",- сказав Гілі.

Міністр оборони Великої Британії не став прямо відповідати на запитання про те, що британські війська робитимуть в Україні в разі, якщо Росія знову нападе на країну. Проте він підкреслив, що британські війська мають право захищатися в разі нападу.

За словами Гілі, головна мета "коаліції охочих", яку створили Велика Британія і Франція, полягає в тому, щоб Україна почувалася в безпеці, а також мала можливість відновити свої збройні сили для забезпечення стримування Росії в майбутньому.

"Зрештою, найсильнішим стримувальним фактором проти повторного вторгнення Росії або перегрупування і відновлення агресії проти України є сила України", - додав міністр оборони Великої Британії.

Британія скоротила плани щодо розміщення миротворців в Україні - що відомо

Раніше видання The Times писало, що британське військове керівництво відмовилося від ідеї розміщення 30-тисячного контингенту для захисту українських портів і міст. Натомість Лондон планує запровадити більш жорсткі санкції для подальшого тиску на Росію.

Зазначається, що після віртуальної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і лідерами країн ЄС у середу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що у Великої Британії та інших європейських держав є обґрунтовані плани щодо розміщення "сил підтвердження" в Україні після досягнення угоди про припинення вогню.

