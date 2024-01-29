Віктор Ніколюк зазначив, що підготовки особового складу потребують більшого ресурсу як інструкторського, так і людського.

Молодший командир - це проблема будь-якої армії, адже ця людина воює, з особовим складом знаходиться на місці виконання завдання, в окопі, в танку. Процес підготовки особового складу не зупиняється.

"У будь-якому війську проблема - це молодший командир. Командир відділення, командир взводу, командир роти. Це та ланка, яка воює, яка з особовим складом знаходиться на місці виконання завдання, в окопі, в танку. На жаль, це та ланка, яка повинна вести за собою, яка несе втрати. І, звичайно, враховуючи плинність кадрів і потребу командирів відділення, командирів взводів, цей процес не закінчується. Він постійний. Його контролює вищий штаб, його контролює наш командувач, його контролюють на всіх рівнях. І, звичайно, він вимагає ще більшого ресурсу. Більшого ресурсу як інструкторського,так і людського", - заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю "Донбас реалії".

За його словами, підготовка, наприклад, сержанта займає зараз 50 діб.

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"Це саме його базова підготовка. Потім професійна підготовка, командири відділення. Ми врахуємо бойовий досвід, ми даємо йому те, що він повинен знати. Були випадки, наприклад, у мене, коли головний сержант роти керував навіть ротою. На жаль, було кілька випадків, коли командир роти загинув, і саме головний сержант виконав бойове завдання, утримав позицію, що призвело до того, що живі люди і виконано завдання. І ми на це також акцентуємо. Основний акцент - це практична складова, це вміння працювати з людьми", - зазначив військовий.

Війна в Україні - прогнози експертів

CNN написало, що війна в Україні триватиме мінімум два роки навіть, якщо США повністю зупинять підтримку Києва після перемоги Дональда Трампа на виборах президента.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоан вважає, що війна між Росією та Україною ймовірно, не закінчиться навіть у 2025 році.

При цьому Newsweek написало, що РФ не зупиниться, навіть якщо Путін помре.

Видання The Telegraph вказало, що Росія готова воювати ще кілька років, оскільки президент РФ Володимир Путін вважає, що економічна мобілізація переломить хід війни в Україні.

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