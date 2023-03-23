У Авдіївці окупанти обстрілюють житлові будинки і хочуть продавити українську оборону з метою оточення міста.

Попри постійні обстріли російських окупантів в Авдіївці все ще знаходяться майже 2 тис. людей. Вони відмовляються виїжджати і живуть фактично у підвалах.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram. "Ворог здійснює спроби штурмових дій в районах Авдіївки та Мар‘їнки. У Авдіївці росіяни обстрілюють житлові будинки і хочуть продавити нашу оборону з метою оточення міста", - повідомив подробиці Тарнавький.

Він зазначив, що сили оборони тримають фронт і дають гідну відсіч. "Штурмові спроби ворога розбиваються. Наші воїни завдають росіянам відчутних втрат", - зазначив командувач.

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Він додав, що попри запеклі бої у місті залишається близько 2 тис. цивільних, які відмовляються виїздити. "Люди проживають в підвалах", - зазначив військовий.

Генерал повідомив, що окупанти прицільно стріляють по магазинах, центрах надання допомоги, а також по комунальних підприємствах.

Він нагадав, що майже рік у місті відсутнє світло, вода та тепло. Військовий уточнив, що востаннє світло у місті було 14 травня 2022 року.

Крім цього, як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Бахмуті також є цивільні. Точну кількість жителів, які залишаються у місті наразі важко назвати. "Наші підрахунки – це менше 3,5 тис. осіб лишились у Бахмуті", - сказав Кириленко.

За його словами, ці люди не хочуть виїжджати з міста, хоча був проведений колосальний об'єм роботи з метою евакуації. Водночас повністю було евакуйовано дітей, які перебували у дитячих будинках сімейного типу та інтернатних закладах. "Їх було близько 12 тисяч", - сказав Кириленко.

"Наразі у Бахмуті є 32 дитини з батьками, які відмовились виїжджати. Вони, за нашими даними, лишились у Бахмуті", - додав голова ОВА і зазначив, що люди ховаються від російських обстрілів в укриттях.

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