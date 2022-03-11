Фактично усі світові соцмережі для росіян стануть недоступними.

Генпрокуратура країни-окупанта вимагає від Роскомнадзору визнати компанію Meta екстремістською організацією та заборонити її діяльність в РФ.

Про це повідомляє пропагандистське "РИА Новости".

Зокрема, генпрокуратура РФ вимагає заборонити діяльність Facebook, Instagram та WhatsApp.

Божевільна істерика країни-окупанта пов'язана з тим, що Meta тимчасово дозволила користувачам Facebook та Instagram в деяких країнах публікувати дописи, які містять заклики до насильства проти російських солдатів у контексті їхнього вторгнення в Україну, а також із закликом до смерті президента Росії Володимира Путіна або білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Дозволятимуть дописи з побажаннями смерті російським окупантами як форму політичного вираження в період російсько-української війни.

Водночас модератори й далі накладатимуть санкції на пости, у яких користувачі закликатимуть до насильства проти цивільних, в тому числі росіян.

Заклики до смерті Путіна чи Лукашенка будуть дозволені, якщо вони не будуть містити точної вказівки на місце знаходження цілі та метод виконання замаху.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін обурився рішенням Meta (Facebook, Instagram) не блокувати гнівні дописи українців про росіян і Путіна. Політик пообіцяв платформі Цукерберга наслідки.

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