У Броварському районі українські сили відрізали окупантів від постачання продовольства і пального.

Російські окупанти втратили танковий полк під час наступу на Київ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 у соцмережі Facebook.

"Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів Збройних сил України, на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня у Києві було зафіксовано факт використання російськими окупантами нового виду зброї. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. "Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання нового виду снарядів. Випущений з російської системи залпового вогню снаряд, який спускався на парашуті на місто Київ", - сказав Геращенко.

Вас також можуть зацікавити новини: