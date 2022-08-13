Є шанс побачити Гіркіна, який йде в атаку, повідомили в Офісі президента.

Колишній так званий "глава міноборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков, "Стрєлок"), який працював у Федеральній службі безпеки Росії, нібито затриманий у захопленому РФ Криму при спробі потрапити на війну з Україною.

"Рятівник РФ" рвався воювати і "командувати мінімум армією", повідомив у соцмережі екс-командир горлівських бойовиків Ігор Безлер (прізвисько "Бєс").

Колишній ватажок бойовиків також опублікував фото, на якому нібито зображений Гіркін без вусів.

У мережі також з'явилася інформація, що Гіркін потрапив на півострів за підробленим паспортом, в якому було вказано ім'я Сергій Рунов. Пізніше з'явилася інформація, що Гіркіну таки вдалося прорватися крізь кордони.

Подробиці затримання "Стрєлка" вже повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефір "Фейгин LIVE".

"За деякими даними, його відпустили і пропустили воювати в Херсонську область. Так що ми маємо шанс побачити цю "героїчну" людину, яка йде в атаку, де-небудь під Снігурівкою", - заявив співрозмовник.

Арестович додав, що "він пройшов в Херсонську область, не в Запорізьку".

Нагадаємо, Ігор Гіркін не раз критикував дії військово-політичного керівництва РФ під час широкомасштабної війни з Україною, яку Кремль почав рано вранці 24 лютого поточного року.

Зокрема, в серпні він стверджував, що зараз провал російської військової стратегії в Україні - "на обличчя", і запропонував перефарбувати Кремль у "жовто-блакитний" колір.

Довідка УНІАН. Війська РФ навесні 2014 року захопили український Крим, а потім вдерлися на частину Донбасу і підтримали бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Ігор Гіркін в травні 2014-го став "главою Міноборони ДНР", а в серпні того ж року покинув "посаду". Пізніше "Стрєлок" втік з української території в РФ.

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