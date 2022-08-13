Провал російської військової стратегії в Україні очевидний, вважає окупант.

Російський ФСБшник, терорист Ігор (Стрєлков) Гіркін висловився про майбутню поразку РФ у війні проти України і висунув три пропозиції.

Колишній ватажок "ДНР" заявив в Telegram, що "третій ефективний" етап війни проти України, яку РФ називає "спецоперацією", "виявився ще більш неуспішним, ніж "другий конкретний".

"Набагато більш неуспішним, тому що всіх успіхів - кілька сіл у передпіллі головної смуги оборони противника. ... До 11 вересня ні "звільнити" цілком територію "ДНР", ні навіть взяти Слов'янськ, швидше за все, не вийде. Питання незабаром постане так: "як наявними силами утримати вже зайняте". Провал російської військової стратегії в Україні очевидний", - нарікає злочинець.

Гіркін заявив, що більше не закликає до відставки "фанерного маршала" Сергія Шойгу і не закликає "почати воювати всерйоз".

"У зв'язку з цим у мене є три пропозиції: розстріляти все політбюро; перефарбувати Кремль в жовто-блакитний колір; почати реалізовувати перевірену стратегію відступу до Москви і Сталінграда, щоб заморозити супостатів на підступах", - написав він.

Раніше терорист Гиркин визнав, що HIMARS значно перевершує "Смерч" та "Ураган".

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