Блаженніший Святослав Шевчук вважає, що громадяни проектують на воїнів ЗСУ завищені сподівання й очікування.

Українці мають підтримувати ЗСУ, але не повинні їх ідеалізувати і перетворювати на ідола, інакше "ми їх зневажимо в такий спосіб". Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук.

За його словами, таким чином українці проектують на воїнів ЗСУ завищені сподівання й очікування.

"Тоді думаємо, що вони за нас все можуть зробити. І ось вам приклад, як можемо зневажити Збройні сили України. Все ще є частина українського суспільства, яка думає, що війна – це не їхня справа. Навіть президент сказав, що українці втратили екзистенційне відчуття небезпеки війни", - підкреслив глава УГКЦ.

На його думку, часом українці хочуть перекласти весь тягар війни на ЗСУ, як на якогось цапа-відбувайла: мовляв, нехай вони собі там воюють, а ми собі тут будемо займатися своєю справою, і це стало ще більш очевидним після початку дискусії стосовно нового закону про мобілізацію.

"А захист батьківщини має бути загальнонародною справою. І таким чином ми повинні відчути свою причетність до Збройних сил України, мусимо все зробити для того, щоб ми як народ могли перемоги в тій війні. Інакше ми Збройні сили зневажаємо.Ми хочемо перекласти на них нашу відповідальність. І ми тоді справді не відчуваємо те, чим живуть наші воїни. Вони там воюють, а ми живемо так, наче війни не було. Чи це не зневага? Думаю, що так", - резюмував Блаженніший Святослав Шевчук.

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