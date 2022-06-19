Самойленко впевнений в тому, що ворог рухався чітко по дорогах та мостах, де не було встановлено мінних загороджень.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко пояснив, чому вважає, що перед російським вторгненням в Україну мінні поля на прилеглій до Криму території не були розміновані.

Про це він заявив в ефірі Радіо НВ.

"Я працював головою обласної ради. Деякі таємниці, які існують в області чи в державі, до мене не доходять. Але для того, щоб провести розмінування, як звинувачували, за останні роки, такі дії були б помітні. Принаймні, я б про них знав, якби дії якісь відбувалися", — розповів Самойленко.

Згідно з одним із звинувачень, пояснив голова облради, прилеглі до окупованого Криму території Херсонської області розмінували під час будівництва на КПВВ у 2019 році.

"Воно відбулося на досить невеликій площі. Це майже в розрізі дороги, яка йде в селищі Каланчак і Чонгар. Я не знаю розташування [мінних полів] і не буду на себе брати (відповідальність - ред.), що вони існують. Але демонтажа мінних полів під час будівництва КПВВ не відбувалося", - заявив він.

Самойленко також спростував і другу версію "розмінування" полів, яка стосувалася віцепрем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

"Для цього начебто було ліквідоване мінне загородження. Насправді всі дії, які відбувалися, вони відбувалися на шляхопроводі. Це дорога, якою їздили машини. Вона не була замінована".

Самойленко впевнений в тому, що всі мінні поля, які існували, станом на 24 лютого "знаходилися на місцях", але, на його думку, ворог знав про їх розташування і рухався чітко по дорогах та мостах, де не було встановлено мінних загороджень.

"Чому [дорога] не прострілювалася, чому вона не була якимось чином ліквідована, — я не можу цього казати. Це питання до військового керівництва. Але до останнього дня ми, приїжджаючи на КПВВ, (бачили, що, - ред.) всюди були встановленні таблички - Міни. Розмінувати такі площі неможливо. Це фантазія або розганяння зради, як у нас люблять робити політики, коли трошки небезпека відійшла в сторону", — пояснив голова облради.

Як повідомляв радник голова ОПУ Олексій Арестович, просування ЗСУ до Херсона може перерости в контрнаступ.

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