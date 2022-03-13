Літак впав у лісосмузі.

Прес-служба оперативного командування "Північ" повідомила, що українські військові збили літак російських окупантів.

"При авіаційному нальоті на Чернігів щойно був збитий літак окупантів типу Су. Підтвердження у вигляді фото трохи пізніше, адже збитий ворожий бомбардувальник впав у лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно. Але яскраве полум'я з-за горизонту говорить про те, що ще один російський літак пішов за кораблем", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше ЗСУ збили ворожий літак над Рубіжним.

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