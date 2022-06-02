На думку голови Миколаївської ОВА, росіяни розуміють, що місто скоро відіб'ють українські захисники.

В Херсоні окупанти грабують "Епіцентр" і вивозять всі незаконно забрані товари до Криму. Це свідчить про те, що російські солдати готуються до приходу в місто ЗСУ.

Таку заяву зробив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму традиційному зверненні.

Спочатку керівник ОВА заявив, що новини не дуже хороші, так як Миколаїв бомблять. А далі розповів про злочинні дії росіян у Херсоні.

"Пишуть, що херсонський "Епіцентр" грабують, вивозять [товари] у бік Криму. Шкода, якщо чесно, власників, але це показник того, що окупанти розуміють, що скоро туди ми прийдемо, і ось, напевно, крадуть як в останній раз", — повідомив Кім.

Далі голова розповів про отримання Україною високоточних ракет. І пожартував, що Росії теж вони дістануться, але "є нюанс". Таким способом Кім натякнув на удари ракетами по військах РФ.

Нагадаємо, 1 травня в Міністерстві оборони підтвердили, що в Херсонській області ЗСУ вдалося домогтися часткового успіху завдяки контрнаступу. Однак ситуація в регіоні непроста: ворог намагається утримувати зайняті рубежі і споруджує не тільки другу, а й третю лінію оборони.

За оцінками експертів з американського Інституту вивчення війни, українські захисники можуть перебити основну лінію постачання для російських підрозділів на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. Це вплине на здатність ворога протистояти контратакам ЗСУ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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