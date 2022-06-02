Окупанти на Херсонщині наймаються збирати полуницю / фото ОК "Південь"

Російські окупанти страждають від нестачі логістичного забезпечення. В Херсонській області росіяни намагаються найнятися на збір полуниці до місцевих фермерів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На Херсонщині рашистські окупанти, відчуваючи нестачу логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці. Військові знаменитої "другої армії світу", як гастарбайтери готові групами складати зброю купами та збирати полуницю", - йдеться в повідомленні.

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"Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею та окупацією... місцеві відзначають, що рашо-гастрабайтери поводяться нормально, працюють добре", - відмітили в командуванні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, частина Херсонської області перебуває під російською окупацією.  Загарбники відключили зв'язок та інтернет. Представники окупаційного режиму відключили живлення обладнання, від'єднали кабелі та інше.

Крім того, окупанти переодягаються у форму Збройних сил України та ходять по домівках місцевих, щоб виявити українських активістів і патріотів.

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