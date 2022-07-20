Також пошкоджено лінії електропередач.

Сумщині російські окупанти обстріляли церкву та сільський громадський туалет.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Крім того, пошкоджена церква та лінії електропередач.

Як раніше повідомляв УНІАН, після того, як російські війська покинули території Сумської області та відійшли за кордон на територію Російської Федерації, прикордонні райони постійно страждають від обстрілів окупантів.

15 липня Живицький повідомив, що на кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення.

17 липня російські загарбники також обстріляли з кулеметів і гранатометів Шосткинський район Сумської області. Внаслідок обстрілу втрат та руйнувань не було.

20 липня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти під ранок обстріляли Шосткинський район. При цьому він уточнив, що ніч в області пройшла тихо.

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