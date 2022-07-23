Зокрема, окупанти випустили з двох літаків 10 ракет по Миколаївській громаді.

Російські окупанти за добу випустили понад 170 різних боєприпасів по Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"За день росіяни 12 раз обстрілювали наші території. Випустили понад 170 різних боєприпасів", - повідомив Живицький.

Зокрема, під ворожим вогнем опинилися Шалигинська, Миколаївська сільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська громади.

"По Миколаївській громаді опівдні два військових літаки, з території ворога, випустили 10 ракет. У одному із сіл громади зруйновано цивільний житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців. Також у людей побило городи і вікна", - зазначив голова ОВА.

Водночас, на щастя, обійшлося без людських жертв.

"Майже о 15 годині росіяни обстріляли з мінометів село Білопільської громади. Один фермер, 69-річний місцевий житель, отримав смертельне поранення. Також знищено 2 фермерських трактори, сільгосподарство громади", - заявив Живицький.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в результаті обстрілу села Рижівка Сумської області загинув 71-річний фермер. Пошкоджено домоволодіння та два трактори.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

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