Просочування росіян в Гуляйполе заблоковано: командир 'Перун' розповів деталі

Там достатньо особового складу аби стримати росіян, але єпитання щодо вмотивованості окремих підрозділів.

Штурмові підрозділи Сил оборони України заблокували шляхи, якими військові РФ просочувалися в Гуляйполе Запорізької області. Про це розповів "Суспільному" командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов з позивним "Перун".

"На даний момент всі логістичні маршрути, які у ворога були, які він використовував для просочення, вони заблоковані. В урбанізованій зоні, звісно, достатньо місць, щоб переховуватись, але в тих ділянках, де виявляється противник, точно вже ніхто не послаблює пильності й уваги, і знищується ворог 100%", - наголосив він.

За його словами, українські військові зачищають місто від російської піхоти, яка туди просочилася раніше.

Філатов зазначив, що нині в Сил оборони України достатньо о собового складу аби стримати росіян, втім, залишається питання вмотивованості окремих підрозділів.

"Це все враховується старшим командуванням, і вони вживають певних заходів по перегрупуванню, в тому числі й в ланки управління, перепризначають зони відповідальності. Тобто намагаються провести не тільки стабілізаційні заходи, а й заходи адміністративного характеру, які покращать стійкість в управління певних підрозділів" - наголосив Філатов.

Оборона Гуляйполя - подробиці

Як повідомляв УНІАН, моніторинговий проєкт DeepState пояснив в чому труднощі оборони Гуляйполя. Аналітики зазначають, що це місто Запорізької області знаходиться у низовині, і рельєф місцевості ускладнює оборонні дії.

Зазначають, що Сили Оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості.

Зокрема, місто перебуває повністю у "сірій зоні", бо противник, як і українські сили, присутній практично всюди.

