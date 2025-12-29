Леся Лещенко

Військова служба правопорядку проводить розслідування.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував опубліковане росіянами відео про захоплення ворогом контрольно-спостережного пункту (КСП) одного з батальйонів у Гуляйполі, де залишились речі наших військових, прапори та техніка.

В інтерв’ю "24 каналу" він розповів, що одна з бригад територіальної оборони не витримала натиску противника на Гуляйпільському напрямку та почала відходити.

"Це 102-га бригада. Вона поступово відходила. Ми були вимушені перекинули туди наші штурмові частини і підрозділи, які поступово з боями займали те, що було залишене. Наразі там вже фактично місяць ворог не має ніяких переваг. Щодня намагається атакувати і проводять атаки, але все-таки зазнає величезних втрат на цьому напрямку. Тому бойові дії там тривають", - заявив він.

Відео дня

Сирський пояснив, що дії командування батальйону можна було побудувати іншим способом, тому що на підмогу йшло підкріплення з 5-ї штурмової бригади.

"Вони фактично дійшли за дві вулиці від цього командного пункту. Відбулося те, що відбулося. Призначене відповідне розслідування, яке проводить Військова служба правопорядку", - розповів головком.

Він пояснив, що буде надана правова оцінка діям і командира батальйону насамперед, чому він так вчинив. З урахуванням того, що він отримав наказ від командира бригади організувати кругову оборону, а також знищити все, що являло собою якусь цінність чи містило відомості конфіденційного характеру.

"Тобто вони могли просто все спалити. Я знаю, що у них був час для цього, а сили ворога там були обмежені. Але попри те, що цей підрозділ відійшов, 225-й штурмовий полк тримає оборону у Гуляйполі. Командири там тверезо оцінюють обстановку, проводять активні штурмові дії. Звичайно, коли відходять підрозділи ТрО, це негативно впливає на стійкість оборони. Але ми вживаємо відповідних заходів, посилюємо цей напрямок", - підкреслив Сирський.

Реклама

Ситуація на КСП в Гуляйполі

Як повідомляв УНІАН, командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов з позивним "Перун" розповів, чому українські бійці покинули КСП в Гуляйполі без бою.

На його думку, це сталося через паніку особового складу та недбалі дії командирів, попри те, що в місто зайшла інфільтрована група лише з трьох військових РФ. Він також наголосив, що російські військові не мали достатнього підкріплення.

Вас також можуть зацікавити новини: