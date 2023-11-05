За її словами, країна-агресор ще має "дуже потужний" потенціал.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, скільки "Калібрів" Росія може запустити одночасно по нашим територіям.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо спроможностей російських окупантів атакувати Україну з акваторії Чорного моря, у зв’язку з ураженням ворожого корабля в Керчі.

Гуменюк зауважила, що ворога не можна недооцінювати.

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"У них достатньо ракетоносіїв: і надводних, і підводних, які здатні наносити ураження і готові до застосування, і можуть бути застосовані", - сказала вона.

Речниця додала, попри те, що наразі всі ці кораблі в бухтах, загарбники можуть завдавати ударів і безпосередньо звідти.

"Рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генеральний штаб оцінює як високий, в постійному сенсі. При виході ракетоносіїв на чергування він підвищується", - зазначила Гуменюк.

Вона підкреслила, що удари по флотських потужностях окупантів, якщо ті навіть ще не були задіяні у бойових діях, - це дуже потужний морально-психологічний удар по загальних настроях і російського флоту, і їхнього війська в цілому.

На уточнення, скільки станом на сьогодні у Росії як надводних, так і підводних платформ, які здатні запускати ракети "Калібр", і який їх загальний залп, Гуменюк сказала: "Не готова зараз озвучити. Але фігурували цифри до 56 "Калібрів", одночасно готових до запуску".

Речниця додала, що з урахуванням того, що надводні ракетоносії несуть на собі зазвичай вісім ракет, підводні - чотири, а на одночасному виході спостерігалося загалом до п’яти ракетоносіїв, то "є ще потенціал, і дуже потужний".

ЗСУ вдарили по кораблю РФ у Керчі

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада в тимчасово окупованій Керчі (Крим) пролунали вибухи. Згодом з'явилася інформація про задимлення в районі суднобудівного заводу "Залив".

У соцмережах писали про влучання в один з російських кораблів - "Аскольд", який є носієм "Калібрів" і був спущений на воду лише у 2021 році.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це судно ще навіть не брало жодної участі в бойових діях, а лише проходило якісь випробування.

Сьогодні, 5 листопада, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив успішне влучання в російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" біля Керчі.

Раніше він повідомляв, що очікував на підтвердження результатів успішних ударів крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", де стояв один із найсучасніших кораблів чорноморського флоту Росії - носій крилатих ракет "Калібр".

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