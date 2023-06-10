Вороги тікають у поки що підконтрольний РФ Крим, зазначив мер Мелітополя.

До російських окупантів на "віджату" ними базу відпочинку на Арабатській стрілці прилетіло кілька ракет.

Про це у своєму Telegram-каналі у суботу, 10 червня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. "Курортний сезон на Арабатці настільки гарячий, що до рашистів на віджатій базі відпочинку сьогодні вранці вирішили доєднатися кілька ракет", - написав він.

Федоров зауважив, що загарбникам "чомусь компанія не сподобалася". "Тож наразі колони автівок з росіянами та місцевими колаборантами екстрено виїжджають в поки що окупований Крим. А що таке, асвабадітєлі? Палкий клімат не підходить?", - зазначив міський голова.

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Він висловив упевненість, що в Криму їм теж "зовсім скоро стане жаркувато".

Ситуація на Арабатській стрілці - зараз це варто знати

9 червня Збройні сили України завдали ударів по позиціях російських військ на Арабатській стрілці в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області.

Повідомлялося, що ракети Storm Shadow могли уразити штаб, що знаходився на території бази відпочинку "Бригантина" у селі Щасливцеве Херсонської області. Крім того, вибух пролунав на території табору "Буревісник".

Водночас Іван Федоров повідомив, що українські захисники знищили групу російських окупантів на Арабатській стрілці у Генічеському районі Херсонської області.

Він заявив, що за уточненою інформацією, на Арабатській стрілці у Генічеському районі не витримали стіни їдальні на захопленій базі відпочинку "Експрес": вони впали просто під час трапези військових Росгвардії.

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