Бійці 47 окремої механізованої бригади (ОМБр) ЗСУ воювали в Курській області РФ, потім відійшли в Сумську область України, зараз іноді воюють ще й у Бєлгородській області.
"Нас шукали дуже активно, бо ми їм таких чудес наробили. Ми тоді і в гармати попадали, колони розбивали. Було багато роботи, тому й шукали", - розповів в інтерв'ю радіо Свобода про роботу бригади військовий Ігор.
"Зараз більше у нас штурми йдуть. Ми допомагаємо своїм хлопцям зайти далі в Бєлгородську область", – додав його побратим Владислав.
Бійці розповіли, що вийшли з Курської області, бо перебувати там уже не було можливості.
"Нам гармату розбили, і тому уже довелося виїхати звідти. А потім мали ставити іншу гармату, але начальство сказало, що вже все, шукаємо на нашій території місце", - згадує Владислав.
Військові розповіли, що до позицій українських військових у Курській області вела лише одна дорога. Її російські війська взяли під вогневий контроль дронами. Будь-яка спроба доставити боєприпаси, воду, продукти чи підкріплення перетворювалася на гру зі смертю.
"Вони просто взяли під контроль дорогу – і все. І всіх, хто проїжджав, вони просто знищували. Хто встигав – проскакував, а хто не встигав – ті одразу там і горіли", - розповів український захисник.
Тим не менш, операція в Курській області, на думку українських військових, пройшла успішно. Особливо запам’яталася участь у боях солдатів КНДР.
"Вони йшли великими групами, відпрацьовували по них. Казали, дуже багато ми "переколошматили" тих корейців, бо росіянам їх не шкода. Вони тупо їх кидали. Реально йде група – і не те що якимись посадками, тупо йдуть. От сніг – ми взимку там були – і вони йдуть просто стадом. Як корови пасуться в селі, так і вони йшли тупо на наші посадки. Вони не знали, що снаряди розриваються, і їх буде вбивати", – розповів військовий.
Українські військові ще не встигли повністю вийти з Курської області, як одразу почали рейди в Бєлгородську. Російські війська такого маневру не очікували. Тим більше, що українські військові різко пройшли велику дистанцію.
Військові розповіли, що на тлі того, що відбувається, військові обговорюють і переговори стосовно перемир'я. І хоча думки різняться, військові сходяться на думці, що Кремлю довіряти не можна. Вони вважають, що Москва спробує використати переговорний процес про припинення війни у своїх інтересах.
Ситуація в Курській області
Нещодавно військовий експерт Андрій Крамаров повідомив, що РФ продовжує утримувати 60 тис. своїх військових на Курщині поряд із українським кордоном.
А перед цим російські воєнкори повідомили, що Сили оборони України почали новий наступ на Курщині. Зазначається, що спершу українські машини розмінували поля, після чого туди заїхала важка техніка.