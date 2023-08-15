Після війни його хочуть передати до музею.

Українські нацгвардійці розповіли історію військової машини, яка допомогла врятувати сотні життів. Її прозвали Франкенштейном .

На сайті Національної гвардії України повідомляється, що Франкі, як його лагідно називають, став легендою 5-ї Слобожанської бригади. Минулого травня волонтери передали майже нову "Мазду 2500" батальйону, який захищав Балаклію.

"На заводі, на території якого був розташований штаб батальйону, особливих укриттів для машин не було, тому Франкенштейн одразу відчув на собі наслідки обстрілів "Градами", ствольною артилерією, танками. А кульові отвори, отримані під час виїздів на позиції, гвардійці кинули рахувати ще у Балаклії - їх безліч, а зовні Франкі нагадує друшляк на колесах", - йдеться у повідомленні.

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Автівка пережила дистанційне мінування, її завалювало уламками бетонних плит та цеглою, однак вона продовжувала працювати. "Саме під Балаклеєю ця автівка отримала свій фірмовий "тюнінг", достойний чергової серії "Шаленого Макса". І позивний з’явився там, бо просто не було сенсу ремонтувати кузов, тому що у наступному виїзді знов з’являлися чергові осколкові та кульові ураження, а всі ремонтні потужності обмежувалися лагодженням дрібних пошкоджень двигуна та рами, які виявилися напрочуд міцними у цього дива японського автопрому," - додають вони.

Згодом Франкі доїхав до Вербівки, брав з побратимами Ізюм, Підлиман, вбрід перейшов Оскіл, а зараз воює у Серебрянському лісі. Якщо рахувати лише вивезених поранених, то автівкою врятували сотні життів. Крім того, нею здійснювали рейси з БК та підкріпленням на передові позиції.

"І створив Бог Франкі, і дав йому надійність, і передав по акту його нам, і сказав - бережіть його. І було це добре", - жартує заступник командира батальйону з матеріально-технічного забезпечення з позивним Башта 5.

Нацгвардійці відзнають, що автівка так і не отримала серйозних поломок, хоч її "рідними" залишаються лише двигун та рама. Після війни її хочуть віддати до музею.

Автівки на фронті: останні новини

Раніше стало відомо, що чоловік з окупованого Мелітопольского району збирає у Запоріжжі багі для фронту.

Його автівки допомагають евакуювати українських військових, на одну машину йде близько 200-240 тисяч гривень.

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