Він зауважує, що удари та цілі прописані у росіян за пріоритетністю.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не вважає вчорашню атаку по Україні "помстою" за "Новочеркаськ". Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, чи міг масований обстріл України Росією 29 грудня бути "помстою" за знищений 26 грудня російський корабель.

"Яка може бути там помста? У нас війна фактично два роки скоро. Наша мета - знищувати їх, а їхня мета - знищувати нас, як державу в цілому. Тому удари плануються відповідно до своїх задумів, стратегічних, тактичних і так далі. Вони планували в будь-якому разі, був би там той корабель знищений, чи не був. Вони б відстали від нас? Я думаю, що ні", - зазначив Ігнат.

Він додав, що удари та цілі прописані у росіян відповідно за пріоритетністю: військові об’єкти, цивільні, оборонні підприємства, об’єкти критичної інфраструктури і так далі.

Відео дня

"Сьогодні удар був "шахедами". Вже частіше трапляються такі удари саме по прифронтовій зоні. "Шахед" - далекобійна зброя. Аж до Львова долітає", - сказав речник і уточнив, що сьогодні майже всі вони полетіли на Херсонщину.

Так, зауважив Ігнат, "ми розуміємо, що ворог просто змінює пріоритети своїх цілей".

"Маємо посилюватись, готуватись до різних викликів", - зазначив речник.

Знищення "Новочеркаська"

У ніч на 26 грудня ЗСУ знищили великий десантний корабель Росії "Новочеркаськ". У Росії нарешті зізналися, скільки моряків загинуло на кораблі.

Портал "Новини Севастополя" з посиланням на відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту повідомив, що в результаті атаки ЗСУ на корабель "Новочеркаськ" загинули 74 людини, ще 27 отримали поранення.

В ніч на 26 грудня ЗСУ знищили великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Повідомлялося, що на місці знайдено уламки ракети Storm Shadow. Корабель повністю вигорів і затонув.

Вас також можуть зацікавити новини: