Чи вірять українці, що перемовини приведуть до сталого миру: результати опитування

Порівняно з серединою січня жодних змін у настроях українців не відбулося.

Переважна більшістть - 70% опитаних українців - не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру. Такі дані опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

"Переважна більшість українців – 70% – не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру. Вірять – 25%. Решта 5% не визначилися із своєю думкою. Порівняно з серединою січня 2026 року жодних змін з цього питання не відбулося", - йдеться в повідомленні.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначає, що українці продовжують критично сприймати нинішні мирні перемовини, і більшість не мають оптимістичних очікувань від них.

"Практичні реалії в Україні – тиск росіян на фронті попри їх шалені втрати, російський терор цивільного населення та намагання заморозити і лишити без світла в холодну зиму, безкомпромісні геноцидні заяви російського керівництва і не тільки – залишають мало підстав, щоб українці повірили в бажання росіян завершити війну найближчим часом. Зокрема, українці розуміють, що росіяни якщо і готові завершити війну, то лише на умовах, які будуть фактичною капітуляцією України (і будь-що інше вони не приймуть", - вважає він.

За його словами, при цьому українці лишаються відкритими до важких компромісів і готові обговорювати їх – але не ціною капітуляції.

Упродовж 12-24 лютого 2026 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номеріву всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 2004 респонденти.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник керівника Офісу президента, учасник переговорів Сергій Кислиця заявив, що на мирних переговорах між Україною, Росією та США військова група відпрацювала 90% роботи.

За словами Кислиці, залишок роботи неможливо виконати через те, що потрібні політичні рішення. Водночас, пояснив, що альтернативи цій військовій групі немає, оскільки від неї залежить питання припинення війни.

Він спрогнозував, що ще може відбутися декілька зустрічей, і "знаючи політичні рішення, ми закінчимо процес роботи військової групи".

