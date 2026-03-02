На Одещині чоловік під виглядом немічної бабусі намагався втекти до Молдови (відео)

Прикордонники затримали молодика, що замаскувався під жінку.

На Одещині водійка намагалась незаконно вивезти 30-річного чоловіка до Молдови під виглядом 71-річної бабусі.

Як розповіли у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ, спробу незаконного перетину кордону розкрили у пункті пропуску "Нові Трояни", що на кордоні з Молдовою, військовослужбовці Ізмаїльського загону.

Зокрема, до пункту пропуску автомобілем прибула місцева жителька разом із пасажирами. Під час проходження паспортного контролю увагу прикордонників привернула жінка, зазначена у документах як особа 1954 року народження. Вона була закутана в хустку та уникала спілкування з правоохоронцями. Натомість за неї відповідала водійка, стверджуючи, що це її знайома.

З метою встановлення особи прикордонники попросили зняти хустку. Після цього з’ясувалося, що під жіночим одягом замаскувався 30-річний чоловік.

На відео, оприлюдненому пресслужбою, видно, як до службового приміщення прикордонників входить людина у жіночому одязі. Вона закутана в хустку так, що фактично не видно обличчя, і пересувається, спираючись на тростину. При цьому руки та ноги у "жінки" тремтять як у дуже старої немічної людини. Прикордонник просить зняти з "бабусі" хустку, щоб звірити обличчя "мандрівниці" з фотографією на паспорті. Коли хустку зняли, з'ясувалось, що це молодий чоловік. Прикордонник запитав в особи, що супроводжувала "літню панянку": "І це жінка?!". На що водійка автомобіля несподівано промовила: "Так". Тоді військовослужбовець відповів: "Добре. Ми цю "жінку" затримуємо".

За даними пресслужби, стосовно порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 204 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Щодо водійки скеровано повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Інші спроби маскування чоловіків з метою втечі за кордон

Торік в Одеській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно виїхати за кордон, для чого вибрав повністю чорний одяг та аксесуари. Порушник попався на автодорозі "Одеса-Рені" прикордонникам Білгород-Дністровського загону. Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса військовослужбовці запримітили особу, одягнуту в стилі "total-black" - чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня. Зʼясувалося, що панянка, насправді – 30-річний чоловік.

