Сили оборони успішно захищали та звільняли територію, попри всі переваги ворога.

Російські війська починають відчувати дефіцит озброєнь і живої сили. Це і допомога західних союзників дозволять Збройним силам України з часом провести успішні контрнаступальні операції.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського виданню The Guardian. У ньому військовий сказав, що за останні два роки окупанти суттєво збільшили свої людські та матеріальні ресурси для війни.

Однак експерти наголошують, що це не свідчить про раптове збільшення присутності військових РФ в Україні, а скоріше відображають кадровий і матеріальний дефіцит самої української армії.

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За словами Сирського, військове командування зосереджене на вирішенні проблем з постачанням озброєнь, щоб захиститися від затяжних наступів противника. Він додав, що ЗСУ успішно проводять оборонні операції, попри матеріальну нерівність з противником.

Однак в ISW вважають, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі, Росія не зможе нарощувати кількість особового складу й техніки для бойових дій. Крім того, країна-агресор вичерпує свої обмежені запаси зброї часів СРСР. Поки незрозуміло, чи зможе оборонна промисловість РФ виробляти достатню кількість техніки, щоб витримати високий рівень втрат навіть при подальшій економічній мобілізації.

"Подальша економічна мобілізація, ймовірно, буде вкрай непопулярною серед росіян, які здебільшого апатично ставляться до війни, доки вона не впливає на їхнє повсякденне життя, а зміна політики може послабити внутрішню підтримку війни", - вважають аналітики.

На думку експертів, Кремлю все ж доведеться додатково мобілізувати російську економіку й оборонну промисловість. Однак заяви Сирського доводять, що Сили оборони успішно захищали та звільняли територію, попри всі переваги ворога.

"В ISW продовжують оцінювати, що Сили оборони можуть боротися за ініціативу на полі бою та, зрештою, створити умови для проведення як обмежених, так і широкомасштабних контрнаступальних операцій за умови своєчасної і належної допомоги з боку Заходу в галузі безпеки", - підсумували у звіті Інституту вивчення війни.

Контрнаступ ЗСУ

Водночас аналітики Royal United Services Institute вважають, що ЗСУ поки не матимуть можливостей для контрнаступу, оскільки крім провалу минулорічної операції, є ще й інші проблеми, а також альтернативні шляхи, які ведуть до перемоги.

При цьому, як зазначили у RUSI, поки йде накопичення необхідних ресурсів для наступальних дій Україна використовує стратегію завдання максимальних втрат РФ, як на полі бою, так і у тилу.

Водночас президент Володимир Зеленський допускає, що "гаряча фаза" війни може закінчитись вже цього року. За його словами, це можливо, якщо союзники України на Заході залишаться сильними. Слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

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