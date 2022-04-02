Також в результаті санкцій проти Росії постало питання прискорення розширення енергетичного сектора.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність своєї країни увійти до числа гарантів нейтрального статусу України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Основним пріоритетом для нас є продовження переговорного процесу. Дії, вжиті з боку Туреччини, високо оцінюються. Результати переговорів будуть аналізуватися. Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України", - сказав італійський міністр журналістам у Баку в суботу.

Ді Майо також зазначив, що в результаті санкцій проти Росії постало питання прискорення розширення енергетичного сектора. "У цьому контексті з боку Італії приділяється особлива увага розвитку співпраці з надійними партнерами, що мають великий потенціал, зокрема Азербайджаном", - зазначив глава МЗС.

Крім того, він сказав, що "Італія в рамках складеного плану енергетичної безпеки націлена на віддалення від російського ринку". "З цією метою Рим має намір посилити роботу в напрямку Середземноморського регіону", - додав глава МЗС Італії.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що сповнений рішучості провести переговори з лідерами України і Росії та об'єднати їх, щоб покласти край кровопролиттю.

Сьогодні, 1 квітня, Ердоган зазначив, що Зеленський і Путін можуть зустрінутися найближчими днями в Стамбулі. Президент Туреччини зазначив, що домовленості, сформовані на переговорах делегацій України і Росії, формують основу для зустрічі рівня президентів двох країн.

29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

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