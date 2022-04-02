Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність своєї країни увійти до числа гарантів нейтрального статусу України.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Основним пріоритетом для нас є продовження переговорного процесу. Дії, вжиті з боку Туреччини, високо оцінюються. Результати переговорів будуть аналізуватися. Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України", - сказав італійський міністр журналістам у Баку в суботу.
Ді Майо також зазначив, що в результаті санкцій проти Росії постало питання прискорення розширення енергетичного сектора. "У цьому контексті з боку Італії приділяється особлива увага розвитку співпраці з надійними партнерами, що мають великий потенціал, зокрема Азербайджаном", - зазначив глава МЗС.
Крім того, він сказав, що "Італія в рамках складеного плану енергетичної безпеки націлена на віддалення від російського ринку". "З цією метою Рим має намір посилити роботу в напрямку Середземноморського регіону", - додав глава МЗС Італії.
Як повідомляв УНІАН, 31 березня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що сповнений рішучості провести переговори з лідерами України і Росії та об'єднати їх, щоб покласти край кровопролиттю.
Сьогодні, 1 квітня, Ердоган зазначив, що Зеленський і Путін можуть зустрінутися найближчими днями в Стамбулі. Президент Туреччини зазначив, що домовленості, сформовані на переговорах делегацій України і Росії, формують основу для зустрічі рівня президентів двох країн.
29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.
Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.