Внаслідок обстрілів з боку окупантів ціле місто опинилося без газопостачання на невизначений термін.

В середу, приблизно о 15:00, на Харківщині пошкодили газопровід. Повідомляється, що пошкодження було спричинене авіаційним ударом.

Про це повідомляє Оператор ГТС України.

Станом на 18:30 повідомляється, що місто Ізюм залишається без постачання газу.

"Цілеспрямована атака на об'єкти критичної інфраструктури є терористичним актом проти мирного населення України", - вважають представники Оператора ГТС України.

Уточнюється, що через обстріли без газу залишилися близько 40 тис. населення.

Додамо, сьогодні, 2 березня, в Харкові було окупанти завдали удару по будівлі обласного Управління поліції. Також під атаку потрапила будівля соціологічного факультету Національного Університету імені Каразіна. Крім того, від обстрілів постраждала будівля міськради Харкова.

Зазначимо, раніше у розпорядженні Збройних сил України опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо.

Нагадаємо, 2 березня у Миколаєві захопили в полон російських військових. Українські військові запитали, навіщо військовий РФ приїхав в нашу країну воювати. Той підтвердив, що їх зомбують пропагандою про "терористів" в Україні.

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