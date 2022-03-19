Концентрація небезпечних для здоров'я частинок в повітрі Києва в даний час в 11,8 разів перевищує річне нормативне значення ВООЗ за якістю повітря.

19 березня повітря в Києві стало найбільш забрудненим в Україні і столиця посіла 7 місце в світовому рейтингу найбільш забруднених міст світу.

Про це повідомляє моніторинговий сервіс IQAir. Концентрація небезпечних для здоров'я частинок в повітрі Києва в даний час в 11,8 разів перевищує річне нормативне значення ВООЗ за якістю повітря.

Індекс якості повітря (Air Quality Index або AQI) в столиці України досяг позначки в 153 бали. Це означає, що ситуація в Києві є небезпечною для здоров'я, місцевим жителям рекомендується закрити вікна, використовувати очищувачі повітря, уникати виходу на вулицю, а при необхідності виходити назовні тільки в масках.

Головним забруднювачем повітря в місті назвали РМ2.5. Він включає в себе тверді дрібнодисперсні зважені частинки, пил і краплі рідин. У містах це можуть бути шматочки асфальту, сажі, гуми, мінеральних солей, важкі метали, біологічні речовини-алергени і мікроорганізми. РМ2.5 легко проникають крізь бар'єри і становлять велику загрозу для організму.

Раніше повідомлялося, що РФ може застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні.

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