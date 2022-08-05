Бізнесмен перегородив своїми баржами потенційний вхід до міста.

Компанія "Нібулон", генеральний директор якої Олексій Вадатурський днями загинув внаслідок ракетного удару росіян по Миколаєву, на початку широкомасштабного вторгнення надала свої баржі, щоб загородити вхід до акваторії міста.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Він зробив багато для міста і для України в аграрному секторі та суднобудуванні. Він допомагав в тому числі і у захисті міста щодо перекриття заходу в нашу акваторію миколаївську. Саме він перегородив за свій рахунок, своїми баржами потенційний вхід до міста", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 31 липня окупанти вкотре масовано обстріляли ракетами Миколаїв.

Одна за ракет потрапила у будинок гендиректора ТОВ СП "Нібулон", Героя України Олексія Вадатурського. Загинув власник будинку та його дружина.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що загибель відомого бізнесмена була не випадковістю, а навмисним вбивством.

А кремлівські пропагандисти Маргарита Симоньян і Борис Рожин фактично підтвердили, що Вадатурського цілеспрямовано вбили.

За словами голови Миколаївської облради Ганни Замазеевої, перед загибеллю Вадатурський планував відвідати Туреччину.

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