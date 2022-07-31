Вона вважає, що його вбивство могло бути навмисним.

Напередодні загибелі український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський збирався відвідати Туреччину.

Про це розповіла глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазеева.

Вона вважає, що Росія могла спланувати вбивство бізнесмена через "зернове питання"

"Я вважаю, що це (загибель - УНІАН) може бути пов'язано з тією кризою, яку Росія намагається спровокувати у світі. У цій ситуації повинні розібратися, це могло бути навмисним", - припустила Замазєєва.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти здійснили потужний обстріл Миколаєва. Мер міста Олександр Сєнкевич назвав його найсильнішим з початку повномасштабного вторгнення РФ, загарбники випустили по Миколаєву близько 40 ракет.

Пізніше стало відомо, що в результаті ворожого обстрілу загинув Герой України Олексій Вадатурський разом зі своєю дружиною.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що загибель бізнесмена була не випадковістю, а також навмисне вбивство.

Пізніше кремлівські пропагандисти Маргарита Симоньян і Борис Рожин фактично підтвердили, що Вадатурського цілеспрямовано вбили.

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