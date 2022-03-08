Затриманий у 2014 році під час анексії Криму перейшов на бік російської армії.

Співробітники Служби безпеки України продовжують затримувати зрадників України. Багато з них повернулися у складі російської армії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Одним із затриманих виявився майор, заступник командира батальйону, громадянин України. Він у 2014 році під час анексії Криму, бувши військовослужбовцем ВМС, перейшов на бік російської армії.

"Зрадив присязі і вступив на військову службу в Збройні Сили РФ. У березні 2014 року отримав паспорт громадянина РФ, а у 2020 році його відзначили званням ветерана бойових дій. Зрадник потрапив в український полон на Житомирщині. Тепер доведеться відповідати не тільки за війну, а й за зраду України у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

За його словами, вони нібито повинні були допомогти місцевому населенню допомогти змінити владу.

"Нас кинули, як кошенят сліпих. Сказали, що на допомогу народу, але народ проти нас. Народ тут нас з вилами, граблями зустрічає, і кажуть, щоб йшли, тому що як фашисти зайшли", - розповів він.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник глави МВС Геращенко Антон Геращенко заявив, що від 24 лютого 2022 року у полон в Україні взяли майже дві тисячі солдатів РФ.

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