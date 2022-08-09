До 2014 року це була база ВМС України, потім її захопили росіяни.

Сьогодні, 9 серпня, в Криму лунали вибухи на одному з ключових аеродромів російської авіації.

Про це повідомляють "Схеми".

До 2014 року це була база ВМС України. Нині там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Звідси російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст.

Крім того, журналісти опублікували знімки сервісу Planet Labs, датовані 9 серпня об 11:10 за Києвом, тобто приблизно за 4 години до вибухів. На них видно склади та численну військову авіацію, що тут розташовується.

Знімків аеродрому після вибухів наразі немає.

Раніше повідомлялося, що в Криму в Новофедорівці сталися потужні вибухи в районі військового аеродрому, з якого під час повномасштабної війни, розпочатої Росією проти України рано вранці 24 лютого, літаки окупантів літали бомбити Миколаївську, Херсонську і Запорізьку області.

Колишній радник глави МВС України Віктор Андрусів натякнув, що потужні вибухи в Криму 9 серпня сталися в результаті обстрілу, здійсненого українською стороною.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси.

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