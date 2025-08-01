Підрозділ виконує бойові завдання в різних напрямках і продовжує розширюватися.

Бажаючі потрапити до підрозділу Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони "Кракен" проходять жорсткий відбір, туди не приймають людей з кримінальним минулим та тих, хто має близьких родичів у РФ.

Командир підрозділу "Кракен" із позивним "Альфа" в інтерв’ю РБК-Україна також розповів про історію створення, та бойові традиції одного з найвідоміших українських підрозділів.

За словами командира, "Кракен" був сформований за кілька місяців до початку повномасштабної війни - з ініціативи групи офіцерів ГУР, які прибули до Харкова для організації руху опору. Основу майбутнього підрозділу склали добровольці - переважно місцеві жителі.

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"Я називаю наш підрозділ "підрозділом людей". Це не просто бойова одиниця - це спільнота з сильною ідеєю та мотивацією", - зазначив командир.

Назву "Кракен" запропонували на одній із нарад. Міфічне морське чудовисько символізує силу, здатність проникати у найскладніші ділянки фронту та захищати свої території.

До підрозділу долучилися військові, добровольці, колишні ультрас і бійці з інших частин країни. Сьогодні підрозділ виконує бойові завдання в різних напрямках і продовжує розширюватися.

Відбір до підрозділу жорсткий: перш за все оцінюється мотивація кандидата, а також навички й досвід. Потім - співбесіда, перевірка особистих даних і базова військова підготовка. Людей із кримінальним минулим або родичами на окупованих територіях не допускають:

"Є особи, які не можуть потрапляти до нас. Це особи, які мають близьких родичів на тимчасово окупованих територіях, на територіях Російської Федерації або якісь кримінальні провадження. Тобто цих людей ми відсіюємо. І після того, як вони пройшли ці певні етапи відбору, далі починається базова загальна військова підготовка. І вже після фахової підготовки людина потрапляє в підрозділ".

Після проходження першого бойового завдання новобранцям урочисто вручають шеврон - під час строю та колективної молитви. У підрозділі панує атмосфера бойового братерства: новачків надихають прикладом старших побратимів.

"У мене є особисті ритуали перед операціями. Кожна втрата - це глибокий біль. Ми намагаємося брати до лав кращих, і втратити такого - завжди важко не лише як командиру, а і як людині", - підсумував "Альфа".

Підрозділ "Кракен"

Командир підрозділу "Кракен" із позивним "Альфа" вважає, що замороження широкомасштабної війни, яку РФ проти України з 2022 року, наразі виглядає малоймовірним. За його словами, ворог зосереджує зусилля на регіонах, які Кремль офіційно назвав "своїми" в конституції - йдеться, зокрема, про Херсон і Запоріжжя. Однак реалізувати ці плани Росії не вдається. Україні, зазначив військовий, головне не втратити якомога більше нашої території.

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