При цьому кремлівські рупори зазначають, що "азовці" нібито "здалися в полон".

Пропагандистські російські ЗМІ повідомлять, що командирів полку "Азов" вивезли на територію РФ. Це нібито необхідно для проведення "слідчих дій".

Про це пише ТАСС з посиланням на джерела.

Кремлівські рупори наголошують, що захисники Маріуполя "здалися в полон", що не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов раніше відповів, де перебувають захисники "Азовсталі". За його даними, більша частина українських військових, евакуйованих із Маріуполя, перебувають на окупованій території Донецької області.

"У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне - не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими. Ще раз наголошую: тут головне зараз - не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. Це дуже тонка річ", - заявив Данілов.

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