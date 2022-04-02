Комендантська година на Київщині в кількох громадах сьогодні розпочнеться з 21 години.

У кількох громадах Броварського району Київської області запроваджують тривалу комендантську годину.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в Telegram.

"У Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району комендантська година з 21.00 год. 2 квітня 2022 року до 06.00 год. 5 квітня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

У решті громад Броварського району - з 21.00 год. 2 квітня до 06.00 год. 3 квітня.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Гостомель, Буча та Ірпінь. Згодом в Бучу та Ірпінь зайшли окупанти. На Житомирській трасі були бої.

28 березня Ірпінь звільнили від супротивника. 31 березня стало відомо, що від окупантів також звільнено Бучу. На частині Київщини захисники України проводили зачистку території від супротивника.

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